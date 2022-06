Lucca Comics & Games: al via la "call for ideas" per gli under 35

na call per stimolare iniziative e progetti imprenditoriali under 35, nell’ambito esport, videogame, content creation, web comics o webtoon, così da individuare e premiare le idee maggiormente innovative. E' 'Comics & Games Factory', una delle novità per il 2022 di Lucca Comics & Games in attesa della prossima edizione, e che si concentra su quattro settori che rappresentano il cuore pulsante della manifestazione lucchese. L’iniziativa è promossa da Lucca Crea e Lucca Comics & Games con la partnership di Intesa Sanpaolo.

'Ambassador' dell’iniziativa la streamer e content creator italiana, Sara «Kurolily» Stefanizzi e Mario Moroni, podcaster, imprenditore digitale ed esperto di startup. Una giuria di esperti selezionerà i progetti migliori, che saranno presentati nel corso della prossima edizione di Lucca Comics & Games, dal 28 ottobre all’1 novembre. Le candidature possono essere inviate da oggi al 4 agosto. Una giuria selezionerà tre progetti e i vincitori saranno resi noti l’8 settembre.

«Siamo lieti oggi di annunciare un’altra straordinaria iniziativa nel portfolio delle nostre politiche attive a sostegno del talento: la Comics & Games Factory - sottolinea Emanuele Vietina, direttore generale di Lucca Comics & Games -. Questa Factory si rivolge ai giovani creativi, per dar loro la possibilità di raccontare le loro idee e capire come realizzarle. Al talento vanno aggiunti concretezza e progettazione, siamo orgogliosi di aver coinvolto nei percorsi di coaching e nel board di giuria alcuni tra i principali professionisti italiani delle Creative Industries». Per Claudia Vassena, responsabile Sales&marketing digital retail Intesa Sanpaolo: «Il mondo dei fumetti e del gaming abbraccia le passioni di più generazioni. Per questo sosteniamo da anni gli amici di Lucca Comics & Games. Innovazione, digitalizzazione e pensiero creativo sono al centro di questo mondo. Esserne parte propulsiva è motivo di grande soddisfazione per Intesa Sanpaolo».