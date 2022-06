Covid, 62.704 nuovi casi e 62 morti nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) - Sono 62.704 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 16.571) a fronte di 292.345 tamponi effettuati. Lo riporta il bollettino del Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati 62 i decessi (ieri 59), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 167.842. Con quelli di oggi diventano 17.959.329 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 599.930 (+25.281), 594.921 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 4.803 (+218), 206 (-3) in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono complessivamente da inizio pandemia 17.191.557 con un incremento di 37.921 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia (9.900). - Foto Agenziafotogramma.it - (ITALPRESS). fil/com 21-Giu-22 16:28