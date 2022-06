Nato, Draghi "Finlandia e Svezia rafforzano l'Alleanza"

ROMA (ITALPRESS) - "L'Italia accoglie con favore l'adesione all'Alleanza Atlantica di Finlandia e Svezia, ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di Washington".E' quanto afferma il premier Mario Draghi in una dichiarazione al vertice di Madrid. "Si tratta di una decisione sovrana, assunta democraticamente, da due Paesi che sono membri dell'Unione Europea - aggiunge - e che condividono i principi ispiratori dell'Alleanza Atlantica, con la quale da anni collaborano strettamente. Svezia e Finlandia rafforzeranno il carattere dell'Alleanza come comunità basata sullo stato di diritto e sui valori democratici. Con le loro capacità, i due Paesi contribuiranno in modo significativo alla sicurezza ed alla missione difensiva dell'area euro-atlantica". La sicurezza di Finlandia e Svezia "non deve essere messa a repentaglio in alcun modo. L'Italia afferma la sua determinazione a concorrere sin d'ora, in stretta consultazione con Finlandia e Svezia e nei modi più appropriati, alle loro esigenze di sicurezza e difesa. Conferma in proposito la validità degli impegni esistenti nel contesto europeo, ivi incluso l'articolo 42.7 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea". - foto agenziafotogramma.it - (ITALPRESS). mgg/com 29-Giu-22 13:44