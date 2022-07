Marmolada, sei le vittime accertate. Otto i feriti

ROMA (ITALPRESS) - Un seracco di ghiaccio è crollato sulla Marmolada. Il distacco si è verificato nei pressi di Punta Rocca, lungo l'itinerario di salita della via per raggiungere la vetta. Il distacco di una roccia ha provocato l'apertura di un crepaccio sul ghiacciaio di Pian dei Fiacconi. Il bilancio provvisorio parla di sei vittime e otto feriti, di cui due in gravi condizioni. I feriti sono stati accolti negli ospedali di Belluno, Treviso, Trento e Bolzano. Si continuano a cercare intanto i dispersi. Foto: fermoimmagine da video Suem Veneto (ITALPRESS). abr/red 03-Lug-22 19:09