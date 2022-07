Tajani "Serve un tetto al prezzo del gas contro l'inflazione"

BRUXELLES (ITALPRESS) - "Per combattere l'inflazione dobbiamo puntare sull'aumento dei salari e lavorare sul problema fondamentale che rimane il tetto al prezzo del gas, visto che i prezzi salgono a causa dell'incremento del costo dell'energia". Lo ha detto Antonio Tajani, europarlamentare e coordinatore nazionale di Forza Italia in un punto stampa durante la sessione plenaria a Strasburgo. "Al Parlamento europeo Forza Italia voterà a favore della proposta della Commissione che inserisce il nucleare e il gas tra le fonti utili alla transizione energetica; per noi è una scelta coraggiosa che riteniamo di dover sostenere", ha continuato il forzista. "Sarebbe un grave errore da parte della sinistra votare contro questa proposta della Commissione europea, che blocca il progresso e l'autosufficienza energetica dell'Unione europea e dell'Italia". -foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). xf4/mgg/red 05-Lug-22 17:25