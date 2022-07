Covid, Speranza "Subito la quarta dose di vaccino per gli over 60"

ROMA (ITALPRESS) - "Dobbiamo far capire ai più fragili, ai più anziani, quanto sia importante il vaccino: apriremo immediatamente la quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al congresso nazionale della Uil Pensionati. "Vi chiediamo una mano con i vostri iscritti a far capire l'importanza del vaccino che ha rappresentato il vero elemento di cambiamento. Oggi, è vero, abbiamo tanti casi ma meno ospedalizzazioni rispetto alla prima fase, il vaccino funziona, è sicuro. Il Covid c'è ancora ma è in una fase diversa", ha aggiunto il ministro. - foto agenziafotogramma.it - (ITALPRESS). xc3/ads/sat/red 11-Lug-22 13:13