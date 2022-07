Governo, Renzi "Nulla giustifica lo stop"

ROMA (ITALPRESS) - "Nulla giustifica oggi la fermata del governo in questa situazione" di crisi. Lo ha detto in riferimento al Movimento cinque stelle il leader di Italia Viva Matteo Renzi, intervenendo nella discussione al Senato sul decreto legge Aiuti. "Se si decide di non votare la fiducia allora si firma la lettera di dimissione dei ministri e dei sottosegretari", aggiunge. -foto agenziafotogramma.it - (ITALPRESS). xh6/mgg/red 14-Lug-22 14:31