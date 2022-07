Papa "Periodo estivo è prezioso per leggere il Vangelo senza fretta"

ROMA (ITALPRESS) - Papa Francesco All'Angelus esorta a lasciarsi interrogare dalla Parola del Signore: "Domandandoci come sta andando la nostra vita, se è in linea con ciò che dice Gesù". "Oggi si fa sempre più fatica a trovare momenti liberi per meditare. Per tante persone i ritmi di lavoro sono frenetici, logoranti. Il periodo estivo può essere prezioso anche per aprire il Vangelo e leggerlo lentamente, senza fretta, un passo ogni giorno, un piccolo passo del Vangelo. E questo fa entrare in questa dinamica di Gesù. Lasciamoci interrogare da quelle pagine, domandandoci come sta andando la nostra vita, la mia vita, se è in linea con ciò che dice Gesù o non tanto". In particolare il Papa invita a porci una domanda: "quando inizio la giornata, mi butto a capofitto nelle cose da fare, oppure cerco prima ispirazione nella Parola di Dio?" "Dobbiamo incominciare le giornate, primo, guardando la Signore, prendendo la Sua Parola breve, ma che sia questa l'ispirazione delle giornata". Se al mattino usciamo di casa serbando nella mente una parola di Gesù - spiega Francesco - la giornata acquisterà un tono segnato da quella parola, che ha il potere di orientare le nostre azioni secondo ciò che vuole il Signore". foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). tvi/red 17-Lug-22 13:20