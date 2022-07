Zelensky "La Russia non vuole finire la guerra, noi ci difendiamo"

ROMA (ITALPRESS) - "Questa è una guerra che la Russia ha iniziato, che la Russia continua e che la Russia non vuole finire. L'Ucraina difende la propria terra, la propria sovranità, il proprio territorio. L'Ucraina sta lottando per la pace. Questo è un paradosso crudele nel XXI secolo, e per noi è la realtà". Così su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. - foto agenziafotogramma.it - (ITALPRESS). sat/red 17-Lug-22 17:25