Centrodestra di Governo "Sì a un nuovo patto ma senza M5S"

ROMA (ITALPRESS) - "Come ha correttamente sottolineato il presidente Mario Draghi nel corso del suo intervento, la decisione del Movimento 5 stelle ha rotto il "patto di fiducia" che era alla base del governo di unità nazionale, che pure ha affrontato - con successo ed ha avviato con il nostro leale contributo - gravi emergenze e avviato un lavoro prezioso sul Pnrr. Il centrodestra di governo è disponibile a un "nuovo patto" di governo e continuerà a dare il suo contributo per risolvere i problemi dell'Italia soltanto con un nuovo governo, guidato ancora da Mario Draghi, senza il Movimento 5 Stelle e profondamente rinnovato". È quanto si legge in una nota congiunta del centrodestra di governo. - foto agenziafotogramma.it - (ITALPRESS). sat/com 20-Lug-22 15:11