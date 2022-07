Mondiali scherma, oro fioretto donne e argento spada uomini

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) - Arrivano due medaglie, un oro e un argento, per l'Italscherma nella quinta giornata dei Mondiali a Il Cairo, che portano il totale del medagliere azzurro a quota sette. La squadra azzurra del fioretto femminile, guidata dal ct Stefano Cerioni, ha vinto l'oro, il primo di questa edizione. Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo hanno battuto 45-27 gli Stati Uniti in finale. Le azzurre, che salgono sul podio ininterrottamente dal 2009, avevano vinto l'ultimo oro mondiale nel 2017 a Lipsia, poi erano arrivati due argenti (nel 2018 e nel 2019). La squadra azzurra della spada maschile, guidata dal ct Dario Chiadò e composta da Andrea Santarelli, Davide Di Veroli, Federico Vismara e Gabriele Cimini, ha vinto l'argento, avendo ceduto in finale di fronte alla Francia con il punteggio di 45-42. Gli azzurri hanno comunque conquistato una finale che mancava dal 2007, a San Pietroburgo, quando era arrivato un argento, ultima medaglia mondiale prima di quella odierna in questa gara. -foto ufficio stampa Fis - (ITALPRESS). gm/pdm/red 22-Lug-22 19:44