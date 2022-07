Letta "Sarò il front runner della campagna elettorale"

ROMA (ITALPRESS) - "Io assumo completamente il ruolo di front runner della nostra campagna elettorale e assumo fino in fondo tutta questa responsabilità. Lo farò con la massima determinazione, sapendo che abbiamo dall'altra parte una coalizione divisa, debole, che ha deciso di mettersi insieme per il potere". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nel corso della sua relazione alla direzione del partito. "In questa campagna elettorale vedrete Salvini pieno di Madonne. Berlusconi con foto del 2004. E dalla Meloni ascolterete parole della peggiore destra sovranista", ha aggiunto. (ITALPRESS). xh6/ads/mngg/red 26-Lug-22 11:34