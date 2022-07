Tajani "Chi ha lasciato Fi deve dimettersi dal Parlamento"

ROMA (ITALPRESS) - "Chi ha lasciato Forza Italia deve dimettersi dal Parlamento". Così Antonio Tajani intervenuto questa mattina a The Breakfast club su Radio Capital. "E per prima cosa dovrebbero dimettersi dagli incarichi governativi", aggiunge il coordinatore di Forza Italia, "perché non si è ministri in quota personale, lo si è perché si è stati eletti all'interno di un partito". Per quanto riguarda l'appuntamento del pomeriggio tra Berlusconi Salvini e Meloni, Tajani si dice certo che "non emergerà il nome del candidato Presidente del consiglio ma le linee del programma del centro destra. Poi poco importa chi alzerà la coppa dopo aver vinto la partita". "Il milione di alberi proposti da Berlusconi? Lui un vero ambientalista e lo ha dimostrato da imprenditore". "Io monarchico? Che male c'è, non ho mai rinnegato la mia storia. Essere monarchico non significa nulla. C'è la monarchia in tanti paesi europei. E' la verità e non rinnego il mio passato". - Foto Agenziafotogramma.it - (ITALPRESS). fil/com 27-Lug-22 11:06