1500 atleti e 4 record ai Mondiali U.23 e U.19 di canottaggio a Varese

VARESE (ITALPRESS) - I mondiali di canottaggio under 19 e under 23 stanno superando le aspettative. Iniziate il 22 luglio al lido della Schiranna di Varese, per la prima volta le due competizioni sono state accorpate in una sola location riscuotendo così un buon successo di presenze: si parla di arrivi da 63 nazioni e non meno di 20.000 prenotazioni di pernottamenti nella zona. "Abbiamo circa 1500 atleti iscritti (che diventano oltre 2.000 persone con tutti gli accompagnatori), mentre l'affluenza di pubblico è molto importante da tutto il mondo", ha dichiarato a Italpress Pierpaolo Frattini, direttore generale del comitato organizzativo. "Le gare sono in pieno svolgimento e ne abbiamo già viste alcune di altissimo livello, registrando 4 record del mondo da parte di diversi equipaggi grazie alle condizioni meteo particolarmente favorevoli", ha aggiunto. Le due gare arrivano pochi giorni dopo la conferma della balneabilità del lago di Varese. Dettagli già rimarcato dal sindaco Davide Galimberti, affermando che "le acque di nuovo balneabili confermano l'importanza dell'aspetto ambientale e della sostenibilità, valori intrinseci del canottaggio, lo sport più sostenibile per eccellenza". Tra i main sponsor delle competizioni anche Open Fiber. "Abbiamo deciso di sponsorizzare questo evento perché ci sentiamo affini ai valori che lo sport rappresenta: impegno, costanza, focalizzazione sulla meta", ha dichiarato a Italpress Emanuele Brugnano, field manager di Open Fiber e responsabile attività su Varese. E proprio su questo territorio la società sta ampliando la platea dei cittadini in grado di accedere alla rete. "Open Fiber ha costruito una rete interamente in fibra ottica fino a casa chiamata Fiber to the Home - ha spiegato Brugnano - A Varese l'azienda ha investito 11 milioni di euro per coprire più di 28.500 unità immobiliari con un piano che si è concluso lo scorso anno". - foto xh7 - (ITALPRESS). xh7/mgg/red 28-Lug-22 17:21