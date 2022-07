Giustizia, da Cdm ok a decreti legislativi per riforma processo civile

ROMA (ITALPRESS) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge delega di riforma del processo civile e dell'Ufficio per il processo, approvata dal Parlamento il 26 novembre 2021. Gli interventi - che rientrano negli impegni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - puntano a fornire risposte più celeri alle esigenze quotidiane dei cittadini nel rispetto delle garanzie. (ITALPRESS). - credit photo agenziafotogramma.it - fag/mgg/com 28-Lug-22 18:42