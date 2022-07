Meloni "Serve alleanza solida, si vince e si perde insieme"

ROMA (ITALPRESS) - "Agli alleati abbiamo ribadito che per avere un governo forte e duraturo è necessaria una alleanza solida. Si vince e si perde insieme. Sono contenta che alla fine abbia prevalso per tutti il buonsenso". Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso della direzione nazionale del partito. "E mi diverte vedere oggi la profonda delusione della sinistra di fronte alla capacità del centrodestra di trovare immediatamente la sintesi e dimostrarsi unito e compatto", ha aggiunto. "In questa campagna elettorale non ci dovrà essere alcuna polemica con i nostri alleati. Le polemiche aiutano gli avversari, e noi non vogliamo concedere neanche un millimetro. Sono certa che varrà anche per le altre forze politiche", ha spiegato. "Letta ha detto che l'Italia dovrà scegliere tra lui e noi. E vero: noi vogliamo un ritorno del bipolarismo e questo confronto non ci spaventa. Quando la storia chiama bisogna rispondere e noi non ci siamo mai tirati indietro. Tanto meno lo faremmo adesso", ha concluso Meloni. (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- xb1/ads/red 28-Lug-22 16:05