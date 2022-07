Università Cattolica, semestre mobilità inter campus tra Milano e Roma

ROMA (ITALPRESS) - La Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore è presente nei campus di Milano e di Roma. Dal corrente anno accademico alcuni studenti possono scegliere di sperimentare un progetto particolare e interessante: un semestre di mobilità inter campus per gli studenti di Milano che svolgono una parte del secondo o del terzo anno del corso di laurea triennale a Roma e per gli studenti di Roma che possono fare altrettanto nel campus di Milano. Grazie al nuovo progetto gli studenti iscritti ai Corsi della Facoltà di Economia potranno conoscere un nuovo contesto sociale e formativo e arricchire la propria biografia attraverso la frequentazione quotidiana di nuovi colleghi ed esperienze sociali nuove e stimolanti. L'offerta formativa della Facoltà di Economia è organizzata in corsi di laurea triennali e magistrali con un biennio di base comune e docenti della stessa Facoltà, metodi didattici moderni e interattivi, basati sulla più moderna tecnologia. Dal 2000 la Facoltà di Economia dell'Ateneo ha avviato alcuni corsi nella sede di Roma. Oggi propone un corso di laurea triennale in Economia e gestione dei servizi, un corso di laurea magistrale in Management dei servizi e un corso di laurea magistrale in Direzione e consulenza aziendale. Il corso di laurea triennale in Economia e gestione dei servizi, dopo un biennio comune, diversifica la sua proposta: management delle imprese e dei servizi di consulenza e professionali per le aziende e le organizzazioni; professioni e consulenza negli studi di esperti contabili e commercialisti, revisori dei conti e consulenti del lavoro (grazie alle convenzioni con gli Ordini territoriali delle libere professioni); management delle aziende e del sistema sanitario e gestione economica dei contesti di cura e salute. Il Corso di laurea magistrale in Management dei servizi fornisce competenze professionali legate alle responsabilità manageriali di natura amministrativa, gestionale, finanziaria e di organizzazione del lavoro presenti all'interno di istituzioni e aziende del settore dei servizi, con profili specialistici in management, consulenza professionale e sanità (questo in lingua inglese). Il nuovo progetto formativo del corso di laurea in Direzione e consulenza aziendale risponde alla crescente domanda di studenti/lavoratori, grazie al modello "Executive", con la disponibilità delle tecnologie di apprendimento "blended" disponibili presso l'Ateneo: il 50% della Didattica è in presenza durante i fine settimana e l'altro 50% gestito on line attraverso le più attuali tecnologie di e-learning. -foto Università Cattolica - (ITALPRESS). mgg/com 28-Lug-22 13:11