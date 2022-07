Renzi "Pronti a correre da soli, non sacrificheremo nostri valori"

ROMA (ITALPRESS) - "Sulle alleanze ho già detto anche troppo. Noi abbiamo le nostre idee. Se siamo gli unici a voler combattere per queste idee, siamo pronti ad andare da soli. Non sacrificheremo i nostri valori per tre seggi in più o in meno. Il messaggio è chiaro: chiediamo un voto di testa, non un voto di pancia. Offriamo serietà, non populismo. Non è vero che la partita si giocherà sull'asse fascismo/antifascismo ma sull'asse competenza/superficialità. E sulla competenza ce la giochiamo". Lo dice il leader di Italia VIva, Matteo Renzi, nella sua enews. "Ovviamente, in questa campagna elettorale la differenza la farà la mobilitazione. Sotto tutti i punti di vista - aggiunge Renzi - Il primo impegno che chiedo è quello di diventare volontari. Abbiamo registrato i primi 5.000 volontari, vogliamo arrivare a diecimila. È una struttura che ci serve come il pane per organizzare eventi, per aiutare nelle piazze e nella rete, per veicolare i nostri messaggi e raccogliere gli umori più profondi. Ma ci serve anche per allargare i contatti". - Foto Agenziafotogramma.it - (ITALPRESS). fil/red 29-Lug-22 19:06