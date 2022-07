Elezioni, Calenda "Basta aperture ai Cinquestelle"

ROMA (ITALPRESS) - "Discutiamo di quello che volete, ma agli elettori di Azione non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli e Fratoianni nei collegi uninominali". Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda. "Aggiungo: con Più Europa abbiamo presentato un'agenda di Governo. Fratoianni e Bonelli non la condividono integralmente. Di Maio è la principale ragione per cui abbiamo specificato che ci impegniamo a candidare a posti di governo solo persone con solide competenze", aggiunge. "Non si batte la destra senza costruire una prospettiva di Governo. Non si costruisce una prospettiva di Governo se non si condividono dei contenuti. La stagione del 'tutti contro' è finita perché ha dimostrato di essere fallimentare", spiega. "Gli elettori chiedono coerenza e serietà. Queste elezioni si possono vincere se, come ha fatto Draghi nel suo discorso al Senato, si è in grado di dire dei sì e dei no e indicare una rotta precisa. Basta aperture ai 5S, basta raccattarsi i 5S. Chiarezza di contenuti e coraggio", conclude Calenda. (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- ads/r 31-Lug-22 14:10