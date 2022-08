Alonso al volante dell'Aston Martin dal 2023

ROMA (ITALPRESS) - Un campione del mondo per sostituire un altro campione del mondo. Sarà Fernando Alonso a raccogliere il testimone da Sebastian Vettel in Aston Martin dalla prossima stagione. Il 41enne pilota spagnolo, attualmente alla Alpine, ha firmato un contratto pluriennale. "L'intera azienda è molto entusiasta di portare in squadra l'incredibile esperienza, il ritmo brillante e la capacità di guida di Fernando. Il reclutamento di un talento speciale come Fernando è una chiara dichiarazione di intenti da parte di un'organizzazione che si è impegnata a sviluppare una squadra vincente di Formula 1", l'annuncio dell'Aston Martin. "Questa squadra sta chiaramente applicando tanta energia e tanto impegno per vincere ed è quindi una delle più entusiasmanti della Formula 1 di oggi - le parole dell'ex ferrarista, due volte iridato - Ho visto come il team ha attratto sistematicamente persone fantastiche con pedigree vincenti e sono consapevole dell'enorme impegno per nuove strutture e nuove risorse in atto a Silverstone. Nessuno in Formula 1 oggi sta dimostrando una visione più grande e un impegno assoluto per vincere: questo rende il tutto un'opportunità davvero eccitante per me", ha aggiunto Alonso. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/pal/com 01-Ago-22 16:42