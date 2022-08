L'aliscafo per Ischia finisce contro il molo: 28 feriti. Le prime immagini dopo l'impatto - Video

"Sono ventotto i feriti, tra cui tre in maniera più seria" nell’incidente che intorno mezzogiorno ha interessato un aliscafo in partenza da Napoli è diretta a Ischia. "L'aliscafo - racconta Rodolfo Raiteri capo reparto operativo della Campania della Guardia costiera - ha avuto un’avaria al timone, mentre stava uscendo dal porto di Napoli. Il comandante non ha avuto il tempo di reagire e l’aliscafo ha sbattuto contro la banchina del Molo San Vincenzo. Tutti i feriti sono stati prontamente soccorsi da nostre unità navali e li hanno trasportati ad un punto di soccorso allestito sulla stessa banchina, dove sono convenute tutte le ambulanze disponibili su Napoli", ha aggiunto Raiteri.

Una bambina di pochi mesi, che si trovava a bordo dell’aliscafo, è stata portata a terra con una motovedetta della Guardia costiera e quindi tasportata in ospedale per accertamenti. Lo si apprende dai soccorritori intervenuti sul posto.