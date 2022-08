Letta "A destra pensavano di avere già vinto ma la partita è aperta"

ROMA (ITALPRESS) - "Credo che nel centrodestra si siano venduti troppo presto la pelle dell'orso. Non vogliamo che l'Italia finisca tra un partito che sceglie Orbán e un altro che apprezza Putin. Meloni e Salvini ci porterebbero con i sovranisti, fuori dal cuore dell'Europa. È questo che vogliamo? Meloni al posto di Draghi? Io dico che la partita è aperta e la giochiamo". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato dal COrriere della Sera. Anche se i sondaggi danno il centrodestra avanti, "io leggo le tendenze - spiega Letta - Due partiti in calo, Lega e Forza Italia. Fratelli d'Italia in buona salute. E noi quattro in crescita, parlo di Pd, Calenda e +Europa, la federazione di Sinistra italiana e Verdi, Impegno civico che è appena nato. La dinamica è chiara. Ricordate il 2013 e il 2018? Tanti elettori decidono negli ultimi dieci giorni. E noi daremo il massimo". Letta di dice "soddisfatto" dell'accordo con Azione/+Europa. "Calenda saprà fare da magnete per i voti di centrodestra - dice Letta - Così come noi, con la nostra lista, assieme a Roberto Speranza, avremo un grande successo nell'elettorato di sinistra e di centrosinistra". - Foto Agenziafotogramma.it - (ITALPRESS). fil/red 03-Ago-22 08:36