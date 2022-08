Meloni "Con noi l'Italia saldamente nella Nato"

ROMA (ITALPRESS) - "Noi vogliamo un'Italia saldamente nella Nato. Questo non ci impedisce di lavorare per un'Alleanza più equilibrata, che sia protagonista di pace, sicurezza e stabilità mondiale e che tenga a bada certi avventurismi tipici dei Democratici americani. I Balcani occidentali sono un'area strategica per l'interesse nazionale italiano, la Serbia è un Paese amico, candidato all'adesione all'Ue e da sempre in relazioni strette con la Russia. Polarizzare la situazione in quell'area rischia di portare a scenari inimmaginabili e bisogna evitarlo a tutti i costi, abbiamo bisogno di unire e di non lasciare nessuna nazione europea nell'orbita di Mosca". Lo dice il presidente di Fdi Giorgia Meloni in un'intervista a Panorama. Diversi i punti toccati dalla leader di Fdi. Tra questi la gestione dell'immigrazione: "La gestione del ministro Lamorgese è stata disastrosa, i numeri sono impietosi - afferma - Sento dire dalla sinistra che non si può tare campagna elettorale agitando spettri come l'immigrazione a cui nessuno crede più. Noi non agitiamo spettri ma, come sempre, partiamo dai fatti: l'immigrazione è fuori controllo grazie a non-politiche scellerate che hanno fatto dell'Italia il campo profughi d'Europa. Anche l'ultimo accordo Ue aumenta la responsabilità degli Stati di primo approdo come l'Italia, mentre non c'è ancora traccia della solidarietà europea tanto sbandierata. Porre un argine a questa follia sarà una nostra priorità". Meloni parla anche di Covid - "la nostra risposta un eventuale nuova ondata pandemica sarà strutturale e all'insegna della responsabilità degli italiani non di chiusure e restrizioni" - e legge 194. "Lavoreremo per attuare la prima parte della legge - spiega - e sostenere le donne che non vogliono abortire, difendere la libertà educativa delle famiglie da chi vuole imporre le teorie gender nelle scuole, ci batteremo per rendere l'utero in affitto reato universale e velocizzare le adozioni. Sono questioni di buon senso che non faranno male a nessuno". - Foto Agenziafotogramma.it - (ITALPRESS). fil/red 10-Ago-22 08:51