Sinner fuori agli ottavi nel Masters 1000 di Montreal

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) - Pablo Carreno-Busta si prende la sua rivincita e stoppa negli ottavi la corsa di Jannik Sinner al"National Bank Open", sesto Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.926.545 dollari, che si sta disputando sul cemento di Montreal, in Canada. Il 20enne di Sesto Pusteria, numero 12 del ranking e settimo favorito del seeding, che lo scorso marzo aveva sconfitto a Miami lo spagnolo annullando cinque match-point, stavolta ha ceduto 6-2 6-4, in un'ora e 24 minuti di una partita mai in discussione. Per il 31enne di Gijon, numero 23 del ranking, terza vittoria pesante a Montreal dopo quelle su Berrettini all'esordio e su Rune al secondo turno (solo tre i game concessi al giovane danese), per giunta senza perdere un set. Negli altri incontri della notte, continua la marcia di Nick Kyrgios, che si sbarazza del connazionale De Minaur per 6-2 6-3, avanti Felix Auger-Aliassime, sesta testa di serie, che si impone per 6-3 6-4 su Cameron Norrie, nono favorito del tabellone. Fuori invece Taylor Fritz (n.10), battuto 7-6(5) 1-6 7-5 da Daniel Evans. ALTRI RISULTATI OTTAVI Paul (Usa) b. Cilic (Cro, 13) 6-4 6-2 Draper (Gbr) b. Monfils (Fra, 17) 6-2 0-2 rit.