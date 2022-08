Calenda "Il nostro programma partirà dal Pnrr"

ROMA (ITALPRESS) - "Penso che siamo in mezzo a una campagna che è solo rumore. Il 2023 è l'anno in cui dovremo fare accadere le cose, cioè costruire gli asili nido. Possibile che parlano di tutto tranne che di questo? Il nostro programma, che presenteremo domani, partirà da questo: cosa bisogna fare per implementare bene il Pnrr". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite di Sky Tg24. "Noi - ha aggiunto - partiremo da due punti di riferimento. Il primo è cosa bisogna fare per ottenere i soldi del Pnrr ma soprattutto per avere gli effetti che darà all'Italia, che sono molto importanti. In secondo luogo - ha continuato - il discorso di Draghi alla Camera, che è stato molto preciso. Quindi quello che dobbiamo fare - ha spiegato - in termini di rifacimento del reddito di cittadinanza, il salario minimo, su cui sono molto d'accordo, e i rigassificatori". (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- xa5/mgg/red 17-Ago-22 12:49