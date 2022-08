Tortu bronzo nei 200, due azzurri sul podio nei 3000 siepi

Filippo Tortu conquista una storica medaglia di bronzo nei 200 metri agli Europei di atletica in corso a Monaco di Baviera. L'azzurro recupera nel rettilineo finale e si prende il terzo posto ai danni del britannico Dobson, chiudendo con il tempo di 20"27. Doppietta sul podio per la Gran Bretagna: oro a Zharnel Hughes in 20"07 (primato stagionale) e argento a Nethaneel Mitchell-Blake in 20"17. Ritiro per il turco Ramil Guliyev che si fa male in curva.

Tortu: "Volevo l'oro"

"Dovrei essere felice, ma finita la gara sono arrabbiato per il colore della medaglia - ha ammesso Tortu - Poi probabilmente questa sera o domani sarò contento. Penso di aver fatto una buona gara, non ho sbagliato granché ma gli altri ne avevano di più. Ce l'ho messa tutta e non sono felice del risultato finale: speravo in qualcosa di più, volevo l'oro".

Doppietta azzurra nei 3000 siepi

Doppietta azzurra sul podio dei 3000 siepi agli Europei di atletica in corso a Monaco di Baviera. Ahmed Abdelwahed ottiene la medaglia d'argento con il tempo di 8'22"35, precedendo il connazionale Osama Zoghlami che taglia il traguardo in 8'23"44. Medaglia d'oro al finlandese Topi Raitanen che ha la meglio sul rettilineo finale (8'21"80). Settimo posto per il gemello di Osama, Ala Zoghlami, in 8'27"82.