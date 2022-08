Berlusconi "Democrazia a rischio con astensionismo"

ROMA (ITALPRESS) - "E' inaccettabile che in quella che vuole essere una vera e compiuta democrazia ci sia un tasso di astensionismo del 40% a cui bisogna aggiungere l'11% di altri italiani che non sanno ancora per chi votare. C'è da chiedersi se siamo ancora in una democrazia". Lo dice il leader di FI, Silvio Berlusconi, in un video sui social. "Davvero non vi importa delle vostre pensioni e non vi importa di dover pagare tasse cosi' alte? - aggiunge - Siete contenti se siete lavoratori dipendenti che il vostro stipendio venga più che dimezzato dallo Stato o di essere richiamati dalla giustizia dopo un lungo processo? Non credo davvero che possiate essere contenti", aggiunge Berlusconi. "Votare è vostro interesse, non è solo un vostro diritto ma una vostra precisa convenienza e un dovere verso voi stessi, i vostri figli e il vostro paese". (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- mgg/red 29-Ago-22 13:42