Calenda "In arrivo tsunami finanziario ed energetico"

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo due tsunami che arrivano contemporaneamente: quello energetico e quello finanziario". Lo dice, in un'intervista al Corriere della sera, il leader di Azione Carlo Calenda. Il segretario di Azione sottolinea che "la Fed continuera' ad alzare i tassi per combattere l'inflazione e cio' portera' ad una revisione della politica della Bce. Saremo meno protetti". Sul fronte dell'energia, Calenda dice che "sarebbe meglio non fare un nuovo scostamento di bilancio, ma mi rendo conto che i margini di manovra sono limitatissimi. Per dimezzare il costo delle bollette e aiutare le imprese serve sganciare il prezzo delle rinnovabili non contrattualizzate dal prezzo del gas, serve un obbligo di legge del Gse. Bisogna anche sospendere i certificati Ets sulle emissioni di Co2 e mettere dieci miliardi su imprese e gasivore ed energivore", aggiunge Calenda. (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- mgg/red 29-Ago-22 09:25