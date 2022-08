Allegri "Abbiamo regalato 4 punti, vincere con lo Spezia"

TORINO (ITALPRESS) - "Abbiamo regalato quattro punti contro Sampdoria e Roma, domani dobbiamo assolutamente vincere". Massimiliano Allegri lancia un messaggio chiaro alla sua squadra dopo gli ultimi due pareggi in campionato. Domani la Juventus tornerà in campo contro lo Spezia per la 4^ giornata di Serie A. "I nostri avversari hanno quattro punti e stanno facendo buone cose. Dobbiamo aggredire subito la partita, serve l'approccio giusto con grande rispetto dello Spezia - ha sottolineato il tecnico bianconero in conferenza stampa - In campionato bisogna viaggiare a una velocità di crociera, bisogna essere costanti. Recupereremo i punti persi, la continuità è fondamentale". Per quanto riguarda la formazione, Allegri ha spiegato di non aver ancora deciso. "Ci saranno i rientri di Fagioli e Di Maria, per lo meno come disponibilità: domani sceglierò chi schierare. Turnover? Abbiamo giocato tre partite, non c'è bisogno di recupero: devo mettere in campo la formazione migliore per lo Spezia, poi pensereremo alle prossime. Di Maria può giocare, certo, ma magari dall'inizio sarebbe esagerato". Allegri si è poi soffermato su Milik, che ha già esordito nella parte finale del match con la Roma. "Come sempre saranno importanti i cambi, dovrò valutare se farlo partire titolare insieme a Vlahovic o se portarlo in panchina. Pogba? Al momento non è disponibile. Se tutto procede nel migliore dei modi dalla prossima settimana comincerà un pochino a correre, poi vediamo come si evolverà la situazione, sperando di averlo a disposizione il prima possibile perché è un calciatore molto importante". Per quanto riguarda il mercato, infine, Allegri non ha voluto commentare le voci che danno Paredes sempre più vicino alla Juventus. "Non so nulla e non ne parlo, è un giocatore del Psg", ha spiegato l'allenatore bianconero che invece ha confermato il trasferimento di Rovella al Monza. "Farlo star qui sarebbe stato dannoso. Mi spiace, ho fiducia in lui - ha concluso Allegri - ma ha bisogno di giocare con continuità". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pal/gm/red 30-Ago-22 14:34