Elezioni, Conte "Ci attaccano, vuol dire che siamo dalla parte giusta"

ROMA (ITALPRESS) - "Forze politiche che litigano su tutto sono unite solo dalla lotta ai poveri. Gente che guadagna 500 euro al giorno va contro chi guadagna 500 euro al mese. Noi lottiamo contro i privilegi, siamo una forza non condizionabile dai potentati economici, finanziari e politici, per questo siamo una forza scomoda, ma non faremo mai l'errore di cadere nel vittimismo. Siamo consapevoli che se ci attaccano siamo dalla parte giusta". Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, nel corso della presentazione del programma elettorale. "Grazie al superbonus le famiglie hanno potuto ristrutturare casa a zero euro. In Parlamento le altre forze politiche che a chiacchiere dicono di voler salvare le aziende in difficoltà non vogliono votare un emendamento che è a costo zero e aiuta le aziende sbloccando il meccanismo della cessione dei crediti - aggiunge -. Martedì vedremo il voto in aula, le chiacchiere stanno a zero". - foto Agenziafotogramma.it - (ITALPRESS). sat/red 09-Set-22 18:56