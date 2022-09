Elezioni, Berlusconi "Il centrodestra certamente vincerà"

ROMA (ITALPRESS) - "Dobbiamo vincere e garantire a tutti gli italiani la democrazia, la sicurezza, una giustizia davvero giusta, il benessere e una vera e completa libertà. Molti italiani minacciano di non votare, ma io è proprio a loro che mi rivolgo: non votare, o sprecare il proprio voto, dandolo a piccoli partiti o a candidati incompetenti, significherà lasciare che le cose vadano avanti come è avvenuto finora. Mi rivolgo agli elettori moderati, di centro, liberali, cattolici, a coloro che si sentono garantisti, a coloro che credono nell'Europa, nell'Occidente, dell'Alleanza Atlantica. A tutti loro dico che il centrodestra certamente vincerà le elezioni, che andremo a governare, ma ricordo anche che nella coalizione non siamo tutti uguali". Così il presidente di Fi, Silvio Berlusconi, in un messaggio per la presentazione dei candidati di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia. "Solo noi - aggiunge - rappresentiamo quei valori liberali e cristiani, quell'idea di società, di Europa, di mondo che è del Partito Popolare europeo, di cui noi siamo la componente italiana. Noi siamo il solo centro possibile e quindi non serve a nulla disperdere voti verso piccole formazioni che non governeranno, che avranno pochi parlamentari che saranno ininfluenti, dispersi e minoritari in una opposizione guidata dal Partito Democratico. Solo noi, quando saremo al governo, potremo dare risposte concrete al nostro Paese e ai suoi territori", conclude Berlusconi. (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- ads/r 10-Set-22 13:04