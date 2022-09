Energia, Messina "Intesa Sanpaolo pronta a fare la sua parte"

MILANO (ITALPRESS) - "In questo delicato momento per il Paese, l'urgenza posta dal presidente del Consiglio sulla necessità di trovare soluzioni per il pagamento dei costi energetici ci sprona a dare il nostro contributo affinché il Paese, le famiglie, le imprese, possano contare sulla disponibilità a mettere a fattore comune soluzioni concrete, risorse funzionali a superare il difficile contesto internazionale". Così Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo. "Intesa Sanpaolo anche in questo frangente, è pronta a fare la sua parte convinta dell'efficacia della collaborazione tra pubblico e privato per far uscire il nostro Paese più forte da questa crisi. Le imprese devono essere sostenute nel far fronte al caro energia, in particolare realtà fondamentali per il nostro futuro come scuole e ospedali che non possono fermarsi in attesa di tempi migliori. La nostra banca metterà a disposizione la sua forza, la sua solidità, le qualità delle sue persone", conclude Messina. (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- ads/com 16-Set-22 19:33