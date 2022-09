Mancini "L'Italia ha entusiasmo, non sono preoccupato"

FIRENZE (ITALPRESS) - In Nazionale "l'entusiasmo c'è sempre soprattutto in vista di una gara così bella come Italia- Inghilterra che ci ricorda qualcosa. Ci sono tre punti in palio sia per il ranking sia per poter raggiungere la Final Four di Nations League. Non sono preoccupato per la gara di domani, è un momento delicato per noi visto che ci mancano diversi giocatori importanti. Loro essendo ad inizio stagione stanno meglio rispetto a giugno, ma noi abbiamo entusiasmo per fare una buona gara". Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini alla vigilia della sfida di domani contro l'Inghilterra a San Siro valida per la Nations League. "Andare alla fase finale di Nations League ci darebbe un po' di gioia visto che ci sarà da soffrire fino alla fine di dicembre. Visto che domani sarà una partita dura servirà lo spirito di squadra, bisognerà giocare bene" ha aggiunto il ct. "Un appello al pubblico di non fischiare domani Donnarumma? Penso che il calcio sia emozione e purtroppo a volte un tifoso fischia perché si è sentito tradito dal suo idolo, in questo caso Donnarumma. Ci può stare ma visto che gioca la Nazionale se si potesse evitare sarebbe meglio. Tonali non si è mai allenato con noi, volevamo recuperarlo per la gara di Budapest ma non penso che sia possibile e quindi pensiamo di rimandarlo a casa. Abbiamo un nostro sistema di gioco, non credo che pero' questo cambi molto. Abbiamo valutato tante situazioni, vedremo cosa fare ma comunque la nostra Nazionale ha un'identità che ci ha portato a far bene per tanto tempo". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). xb8/ari/gm/red 22-Set-22 13:16