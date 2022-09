Rdc, Letta "Non sbeffeggio misure contro povertà, sono fondamentali"

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo convinti che il reddito di cittadinanza, soprattutto in alcune parti del nostro Paese, sia un modo per aggredire la povertà: non mi schiero dalla parte di coloro che sbeffeggiano le misure contro la povertà, che sono fondamentali". Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, a "Non stop news" su Rtl 102.5. "Ci siamo battuti per applicare in Italia la direttiva europea sul salario minimo, perché non è dignitoso che nel nostro Paese ci siano persone che lavorano per 9 euro l'ora", ha aggiunto. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). x12/tvi/red 22-Set-22 08:57