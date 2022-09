Reddito cittadinanza, Meloni "Povertà si combatte solo con il lavoro"

NAPOLI (ITALPRESS) - "Io ho il progetto di separare un'assistenza necessaria per chi non può lavorare, anche migliore di quella che è stata fatta finora, ma per chi può lavorare la grande sfida è la libertà del lavoro". Lo dice il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che parla a Napoli a margine dell'appuntamento elettorale di chiusura della campagna elettorale all'arenile di Bagnoli. "Non si combatte la povertà tenendo persone povere in quella condizione - sostiene Meloni -. Si combatte la povertà facendo in modo che le persone povere possano diventare benestanti o ricche e questo si fa solo con il lavoro. Non si deve avere paura, se si vota Fratelli d'Italia - conclude - è perché non abbiamo mai lasciato indietro nessuno".(ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it xc9/trl/red 23-Set-22 16:58