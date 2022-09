Elezioni, Tajani "Il centrodestra è pronto a governare"

ROMA (ITALPRESS) - "Per la prima volta sarà un privilegio servire l'Italia qui da Montecitorio. Ringrazio Silvio Berlusconi, tutti i militanti di Forza Italia che non si sono mai risparmiati in questa campagna elettorale, i tanti amici che hanno contribuito alla mia vittoria nel collegio dei Castelli Romani. Il centrodestra è pronto a governare il Paese per i prossimi cinque anni. Forza Italia sarà l'anima europeista e liberale, la garanzia sul piano internazionale del prossimo esecutivo. Ora subito a lavoro per tutelare famiglie e imprese. Non c'è tempo da perdere". Lo scrive sui social Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- sat/mgg/com 26-Set-22 16:59