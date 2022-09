L'Italia sceglie il centrodestra, Fratelli d'Italia primo partito

ROMA (ITALPRESS) - Il centrodestra vince le elezioni politiche. Quando mancano poche centinaia di sezioni da scrutinare, la coalizione guidata da Fratelli d'Italia incassa il 43,9% dei consensi alla Camera e il 44,1% al Senato, con Fratelli d'Italia oltre il 26%. La Lega si attesta intorno all'8.8%, tallonata a poca distanza da Forza Italia (8,2%). Il Centrosinistra si ferma invece al 26%, con il Partito Democratico intorno al 19%. Il Movimento Cinque Stelle rimonta rispetto ai sondaggi di un mese fa, raccoglie il 15% e sfonda al Sud. Tiene il Terzo Polo: la lista unica Azione-Italia Viva ottiene il 7,7%. Per Giorgia Meloni "gli italiani hanno scelto un Governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia". "Se saremo chiamati a governare lo faremo per tutti gli italiani", ha aggiunto la leader di Fdi. Antonio Tajani rivendica per Forza Italia il ruolo determinante del partito nella formazione del nuovo governo. Per il leader M5S Giuseppe Conte "le scelte della dirigenza del Pd hanno compromesso la competitività con il centrodestra". Poi una timida apertura al Partito Democratico: "Vedremo - dice - se vorrà unirsi alle nostre battaglie". Per il Pd in nottata a parlare è Debora Serracchiani: "È una serata triste per il Paese", afferma. "L'obiettivo di fermare la destra e andare avanti con Draghi non è stato raggiunto - spiega il leader di Azione Carlo Calenda -. Sentiamo in primo luogo il dovere di ringraziare il Presidente Del Consiglio per il lavoro svolto a servizio del paese. Così come ringraziamo i quasi due milioni di cittadini che hanno deciso di votare una lista nata a ridosso delle elezioni". I dati sull'affluenza sono ancora in calo: ha votato il 63,9%, con una flessione di circa 9 punti rispetto alle ultime elezioni politiche. - foto Agenziafotogramma.it - (ITALPRESS). sat/red 26-Set-22 10:48