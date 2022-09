Meloni "Ora il nostro compito è non deludere gli italiani"

ROMA (ITALPRESS) - "Gli italiani ci hanno affidato una responsabilità importante. Ora sarà nostro compito non deluderli e fare il massimo per restituire dignità e orgoglio alla Nazione". Così il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni su Facebook. "L'Italia ha scelto noi e noi non la tradiremo. Se saremo chiamati a governare lo faremo per tutti gli italiani, con l'obiettivo di unire questo popolo ed esaltare ciò che lo unisce anziché ciò che lo divide. Faremo sì che gli italiani siano di nuovo orgogliosi di essere italiani", aggiunge Meloni. - foto Agenziafotogramma.it - (ITALPRESS). sat/red 26-Set-22 15:24