Perez vince Gp Singapore, sul podio le Ferrari di Leclerc e Sainz

MARINA BAY (SINGAPORE) (ITALPRESS) - Sergio Perez, su Red Bull, ha vinto il GP di Singapore. Il messicano ha preceduto i due ferraristi, Charles Leclerc e Carlos Sainz in una gara partita già con oltre un'ora di ritardo, causa pioggia, e che ha visto la Safety Car entrare per ben due volte in pista. La vittoria di Perez è rimasta per alcune ore sub iudice in quanto il messicano ha lasciato troppo spazio tra sé e la Safety Car prima della ripartenza della gara e, perciò, è stato sotto investigazione da parte della Direzione della Corsa. La decisione finale della giuria è stata quella di 5" di penalità, che comunque non ha modificato l'ordine d'arrivo. Quarto si è piazzato Norris, quinto Ricciardo, settimo Verstappen dopo una grande rimonta. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mga/pc/gm/red 02-Ott-22 20:03