Governo, Salvini "Lavoriamo alla squadra migliore possibile"

ROMA (ITALPRESS) - "Niente da fare, a sinistra non se ne fanno una ragione... A leggere i giornali oggi, dovrei fare il Ministro in otto ministeri diversi. Lasciamoli scrivere e lavoriamo alla squadra migliore possibile". Così il leader della Lega Matteo Salvini che aggiunge: "Non vedo l'ora che il nuovo governo entri in carica, abbiamo le idee chiare su come difendere il lavoro e il futuro degli Italiani!". -foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). sat/com 03-Ott-22 18:11