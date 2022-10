Criptovalute sempre più conosciute ma gli italiani rimangono scettici

ROMA (ITALPRESS) - Le Criptovalute diventano sempre più conosciute ed utilizzate, alcuni Stati iniziano già ad immetterle nella propria infrastruttura economica e tutte le Banche Centrali stanno studiando ed implementando le CBDC (Central Bank Digital Currency), gli italiani rimangono scettici. In Italia il 90,4% dei cittadini afferma di aver sentito parlare di criptovalute, tra essi il 21,3% ne ha sentito parlare a livello approfondito mentre il 69,1% in maniera superficiale. L'opinione degli italiani su una possibile CBDC Europea è negativa, il 31,3% afferma di preferire l'utilizzo di contanti ed il 16,4% non si fiderebbe ad utilizzare un digital euro emesso dalla BCE. Infatti il 79,8% dei cittadini afferma che non sono intenzionati ad accettare o ad usare Criptovalute come moneta di scambio, in linea con il fatto che l'85,3% non ne ha mai detenuta una. Si può notare che con l'avanzare dell'età la propensione verso la detenzione di Criptovalute diminuisce. Emerge che gli italiani non percepiscono le Criptovalute come un cambiamento che potrebbe diventare la norma in 10 anni. Infatti, il 49,2% appoggia questa visone mentre il 29,0% non ha le idee chiare sul futuro delle Cryptovalute in Italia. Dati Euromedia Research - Realizzato il 28/09/2022 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne - foto ufficio stampa Euromedia Research - (ITALPRESS). fsc/com 05-Ott-22 13:02