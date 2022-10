Covid, 44.672 nuovi positivi e 62 vittime. Ricoveri in crescita

MILANO (ITALPRESS) - Sono 44.672 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, su un totale di 205.555 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano report sull'emergenza pandemica del Ministero della Salute. Il rapporto tra i positivi e i tamponi effettuati è del 21,7%, mentre le vittime sono 62, per un totale di 177.418 da inizio pandemia. A livello di ospedalizzazioni, sono 5.379 i ricoverati con sintomi (191 in più di ieri), dei quali 198 in terapia intensiva, 18 in più di ieri. (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it trl/red 07-Ott-22 16:36