Verstappen vince a Suzuka ed è ancora campione del mondo. Penalizzato Leclerc

SUZUKA (GIAPPONE) Max Verstappen ha vinto il GP di Suzuka e si è confermato campione del mondo. Sul circuito giapponese la sua Red Bull è risultata la più veloce. Subito dietro il pilota olandese i commissari di corsa hanno penalizzato il ferrarista Charles Leclerc con 5" per il comportamento irregolare avuto nell'ultimo giro, quando avrebbe impedito a Sergio Perez il sorpasso. Quindi secondo chiude il messicano della Red Bull (+27"066) e terzo il monegasco della Rossa (+31"763). Al quarto posto Esteban Ocon sull'Alpine (+39"685), quinto Lewis Hamilton (Mercedes). Sesta piazza per Sebastian Vettel (Aston Martin), alla sua ultima esibizione a Suzuka. Settimo Fernando Alonso (Alpine), ottavo George Russel (Mercedes), nono Latifi (Williams), decimo Lando Norris (McLaren). Gran Premio condizionato dalla pioggia che ha subito imperversato sul circuito giapponese costringendo Sainz al ritiro in avvio di gara e alla bandiera rossa. Poi il direttore della corsa ha stabilito che la prova fosse effettuata a tempo e non con i giri effettivi. Verstappen ha preso subito il comando allungando fino alla vittoria.

«Sono grato e voglio ringraziare chi lavora in pista, ma anche a tutto il team in febbrica» ed un pensiero Max Verstappen lo ha dedicato anche alla Honda: «Ogni anno siamo migliorati grazie al lavoro insieme». Secondo titolo piloti consecutivo per il pilota olandese della Red Bull: 2021 e 2022, «Credo che il primo sia stato più emozionante, ma il secondo è più bell o per le tante vittorie ed il titolo costruttori. E’ un’annata speciale, che voglio ricordare perchè n on ne capitano spesso così».