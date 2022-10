Bankitalia, ad agosto debito pubblico in calo

ROMA (ITALPRESS) - Lo scorso agosto, secondo i dati della Banca d'Italia, il debito delle amministrazioni pubbliche è diminuito di 12,8 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.757,8 miliardi. La riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro (16,4 miliardi, a 79,9) ha più che compensato il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (0,5 miliardi) e l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (3,1 miliardi). Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, il debito delle amministrazioni centrali è diminuito di 12,6 miliardi, quello delle amministrazioni locali di 0,2 miliardi. Il debito degli enti di previdenza è rimasto invece sostanzialmente stabile. Alla fine di agosto la quota del debito detenuta dalla Banca d'Italia era pari al 26,2% (0,1 punti percentuali in più rispetto al mese precedente); la vita media residua del debito è rimasta stabile a 7,6 anni. Le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 53,7 miliardi, in aumento del 19,6% (8,8 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2021. Nei primi otto mesi del 2022 le entrate tributarie sono state pari a 330,5 miliardi, in aumento del 14,7% (42,3 miliardi) rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- ads/com 14-Ott-22 10:43