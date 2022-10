Torino-Juventus 0-1, Vlahovic decide il derby della Mole

TORINO (ITALPRESS) - E' della Juventus il Derby della Mole numero 205. I bianconeri di Massimiliano Allegri hanno espugnato il campo del Torino nella seconda gara della decima giornata di Serie A grazie a un gol di Dusan Vlahovic arrivato nella ripresa. Per la Juventus, che ha così vinto la prima gara in trasferta della stagione, è stata anche la seconda vittoria di fila sul campo dei cugini. Sfida che valeva tanto quella giocata oggi pomeriggio all'Olimpico Grande Torino, con le due squadre che non sono in un momento facile e hanno tenuto buoni ritmi come conviene solitamente in occasione delle stracittadine, ma senza regalare in avvio grosse emozioni e nel complesso divertimento: Toro più equilibrato e capace di fraseggiare al meglio rispetto a una Juve che, evidentemente condizionata dal momento, ha sbagliato tanto dal punto di vista tecnico, un po' nervosa e un po' confusionaria. Di Lukic, al 22', la prima conclusione degna di nota della gara, soluzione dalla distanza finita ben ampiamente lontana dalla porta di Szczesny. C'è stato però bisogno di superare la mezzora per vedere all'opera i portieri e, in particolare, è stato Milinkovic-Savic al 36' a rendersi grande protagonista chiudendo lo specchio in serie alle conclusioni di Vlahovic, Locatelli e Rabiot. Sia nel finale di primo tempo, sia in avvio di secondo è stata la Juventus a prendere coraggio e ad andare vicina al vantaggio in più occasioni. Al 7', solo la "manona" di Milinkovic-Savic ha impedito a Locatelli e alla Juventus di festeggiare il vantaggio su una bella conclusione dalla distanza. L'occasione ghiotta l'ha però avuta Kean al 18' quando, da un cross di Kostic, ha sbagliato il tap-in di destro mettendo nettamente fuori la sfera. Non ha invece fallito Vlahovic che al 29' ha sfruttato la sponda di Danilo sugli sviluppi di un corner e di rapina ha insaccato regalando ai suoi il successo dopo due ko di fila tra campionato e Champions League. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). xg3/ari/red 15-Ott-22 20:05