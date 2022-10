Governo, Calenda "Salvini e Berlusconi logoreranno Meloni"

ROMA (ITALPRESS) - "Alla fine si prenderanno a pacche sulle spalle, ma dal giorno dopo Salvini e Berlusconi cercheranno di logorare la Meloni. È una scena già vista". Lo dice il segretario di Azione, Carlo Calenda, ospite di "Che tempo che fa", su Rai3, in merito all'incontro di domani tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. "I partiti più piccoli, in questo caso Lega e Forza Italia, faranno l'opposizione di governo per logorare Giorgia Meloni", aggiunge. "No. E questo no rimane, come quello che ho detto a M5S", risponde Calenda a Fabio Fazio che gli chiede se Azione darebbe il sostegno alla maggioranza di centrodestra in caso di difficoltà. Alla domanda se valga anche per Italia Viva, Calenda risponde: "Lo deve chiedere a Renzi, ma questo abbiamo promesso in campagna elettorale". - foto Agenziafotogramma.it - (ITALPRESS). sat/red 16-Ott-22 21:50