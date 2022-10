Governo, Draghi "Buona coscienza del lavoro fatto"

ROMA (ITALPRESS) - "E' stata una esperienza straordinaria di cui sono molto contento. Finisce in modo molto soddisfacente, con la buona coscienza del lavoro fatto, che è la cosa più importante". Lo ha detto Mario Draghi, nel saluto ai giornalisti a Palazzo Chigi. "In questi 20 mesi, tra pandemia e crisi energetica - ha detto Draghi rivolgendosi ai cronisti - avete svolto un servizio straordinario ai cittadini aiutandoli a seguire e comprendere ciò che avviene nel palazzo che spesso viene visto come misterioso. Un servizio straordinario anche per la democrazia italiana". -foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). mgg/red 19-Ott-22 15:00