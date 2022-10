Consultazioni, Della Vedova "Faremo opposizione seria e rigorosa"

ROMA (ITALPRESS) - "Il pensiero è di una parte delle minoranze linguistiche, nel colloquio abbiamo espresso una certa preoccupazione su quello che potrebbe succedere, una maggioranza c'è e non mettiamo in discussione i risultati, ma la preoccupazione è perché con uno dei gruppi di maggioranza non sempre abbiamo avuto rapporti buonissimi, ma siamo fiduciosi che ci possa essere garante di poter avviare una discussione costruttiva". Così Manfred Schullian del Gruppo Misto della Camera dei deputati, al termine delle consultazioni al Quirinale. "Abbiamo rinnovato la fiducia al presidente della Repubblica affinché sia garante sul tema delle autonomie e minoranze linguistiche", ha aggiunto. "Se l'incarico sarà assegnato a un esponente della maggioranza della destra, ci prepareremo a fare una opposizione seria e rigorosa a partire dal tema dei diritti e dei diritti civili", ha detto Benedetto Della Vedova, membro della componente +Europa del gruppo misto della Camera. "Sono nel gruppo misto per rimanerci, il mio voto non è in vendita perché siamo qui per rappresentare gli interessi del Sud e per fare una opposizione costruttiva", ha spiegato Francesco Gallo, membro della componente "Sud chiama Nord" del Gruppo Misto. "I temi più importanti per noi sono il lavoro che non può essere sostituito dal Reddito di cittadinanza, così come il reddito non può essere sospeso da un giorno all'altro. Altro tema è quello delle infrastrutture che non si risolve rilanciando il Ponte sullo Stretto. Ultima considerazione è la lotta alla mafia, noi vogliamo grande impegno da parte del governo e su questo saremo vigili. Il nostro non sarà un voto di fiducia ma un atteggiamento costruttivo", ha aggiunto. - foto ufficio stampa Quirinale - (ITALPRESS). xb1/sat/red 20-Ott-22 17:04