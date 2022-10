Consultazioni, Fratoianni "Preoccupati per la crisi sociale"

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo rappresentato le nostre preoccupazioni" per la situazione internazionale, "abbiamo ribadito il nostro impegno per la pace che si misurerà in Parlamento e nel paese, abbiamo ribadito, nella nettezza di un giudizio su chi aggredisce e chi è aggredito, che la scelta della pace e della diplomazia è l'unica strada. Abbiamo espresso la nostra profonda preoccupazione per la crisi sociale che attraversa il Paese, c'è il rischio di una tensione insopportabile e occorrono risposte immediate". Così il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, al termine delle consultazioni al Quirinale. "La destra ha proposte che rischiano di aggravare la situazione, noi faremo opposizione seria", ha aggiunto. - Foto ufficio stampa Quirinale - (ITALPRESS). xb1/sat/red 20-Ott-22 17:50