Governo, Giorgia Meloni convocata al Quirinale alle 16.30

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 16,30 di questo pomeriggio, al Palazzo del Quirinale, la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

Habemus premier: Giorgia Meloni. Questo il senso della consultazione lampo del centrodestra al Quirinale. Dodici minuti complessivi che, al netto dei saluti, cronometri alla mano si riducono a 8: questo il tempo impiegato dalla numerosa delegazione guidata da Giorgia Meloni e della quale facevano parte Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, per il passaggio costituzionale del presidente della Repubblica Mattarella con tutti i gruppi politici presenti in Parlamento in vista della formazione del nuovo governo. Dopo i tormenti e le fughe in avanti delle dichiarazioni a ruota libera di Berlusconi e le tensioni con Forza Italia e Lega, l’immagine di compattezza offerta al capo dello Stato dalla maggioranza di centrodestra intendeva sottolineare e comprovare che era stata trovata un’intesa per la composizione dell’esecutivo e per l’indicazione della premiership, nella persona della leader di Fratelli d’Italia.